Московская жизнь
Достопримечательности столицы: Дом-музей Марины Цветаевой
История музея Марины Цветаевой.
На Пречистенке, Арбате, Никитской, Тверской... Cтаринные
особняки древнейших семей России, маковки церквей... Особенной кажется
атмосфера улиц и переулков одного из старейших районов Москвы западнее Кремля
хранят. Раньше это было любимое место проживания гордости российской культуры,
а именно поэтов, художников, артистов.
В детстве и юности в Трехпрудном переулке жила Марина Цветаева. Время ее проживания здесь сравнивают теперь с эпохальным событием и дом где она проживала превратился в музей в 1990 году.
За восемь лет Марина Цветаева испытала в этом доме радость,
любовь и обстановка в доме была наполнена домашним благополучием.
Имя Цветаевой признано и занимает особое положение в числе поэтов и среди людей искусства.
В кулуарах мыиногда зовем ее "ЯЯЯ" (Яркое яростное ярило). Яркое яростное ярило ее таланта способствовало самоутверждению поэтессы, творческому взлету и проникновению в поэтический бомонд.
Озорная, с причудами, увлеченная, дружелюбная, горячая в
спорах она все происходящее так или иначе отражала в своих поэтических
творениях.
Соответственно и планировка дома довольно причудливая. Комнаты обладают индивидуальностью.
Пространство мемориальной квартиры заполнено призрачными образами, которые любила Цветаева, способно поразить каждого из посетителей.
Мало мальски наблюдательный человек легко обнаружит в ее личных вещах отпечаток неординарности и признаки одаренной личности.
Отпечаток воспоминаний о Цветаевой в квартире на всем. Бусы, платье и кофейная чашка на которой изображена Жозефина, зеркало и туалетный столик напоминают о ней и ее любви.
Необычным можно назвать и архивный фонд квартиры.
Хранилище автографов Цветаевой состоит из книг, фотографий, документов и материалов и отображает ее общение с людьми.
В этом же здании находится архив русского зарубежья, хранящий собрание подарков от представителей разных поколений..
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