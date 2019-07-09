На Пречистенке, Арбате, Никитской, Тверской... Cтаринные особняки древнейших семей России, маковки церквей... Особенной кажется атмосфера улиц и переулков одного из старейших районов Москвы западнее Кремля хранят. Раньше это было любимое место проживания гордости российской культуры, а именно поэтов, художников, артистов.

В детстве и юности в Трехпрудном переулке жила Марина Цветаева. Время ее проживания здесь сравнивают теперь с эпохальным событием и дом где она проживала превратился в музей в 1990 году.

За восемь лет Марина Цветаева испытала в этом доме радость, любовь и обстановка в доме была наполнена домашним благополучием.

Имя Цветаевой признано и занимает особое положение в числе поэтов и среди людей искусства.

В кулуарах мыиногда зовем ее "ЯЯЯ" (Яркое яростное ярило). Яркое яростное ярило ее таланта способствовало самоутверждению поэтессы, творческому взлету и проникновению в поэтический бомонд.

Озорная, с причудами, увлеченная, дружелюбная, горячая в спорах она все происходящее так или иначе отражала в своих поэтических творениях.

Соответственно и планировка дома довольно причудливая. Комнаты обладают индивидуальностью.



Пространство мемориальной квартиры заполнено призрачными образами, которые любила Цветаева, способно поразить каждого из посетителей.

Мало мальски наблюдательный человек легко обнаружит в ее личных вещах отпечаток неординарности и признаки одаренной личности.



Отпечаток воспоминаний о Цветаевой в квартире на всем. Бусы, платье и кофейная чашка на которой изображена Жозефина, зеркало и туалетный столик напоминают о ней и ее любви.

Необычным можно назвать и архивный фонд квартиры.

Хранилище автографов Цветаевой состоит из книг, фотографий, документов и материалов и отображает ее общение с людьми.

В этом же здании находится архив русского зарубежья, хранящий собрание подарков от представителей разных поколений.

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