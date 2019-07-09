Музейная экспозиция открыта в 1986 году. Старинное здание конца XVIII века вместило в себя множество экспонатов, которые связаны с именем Ермоловой. Одна из величайших драматических актрис жила в 1889 1928 гг.

Олицетворением российского актерского мастерства стало созидательное творчество этой легендарной женщины. Экскурсия по дому-музею Ермоловой помогает посетителям ощутить величие призвания быть актером, дает представление о театральной среде Москвы XIX века. При ознакомлении с экспозициями можно узнать историю и биографию жизни Ермоловой.

Начиная с детских ученических ролей в театральной школе до наиболее известных ролей в которых талант актрисы достиг кульминационного развития. Постановки с участием Ермоловой запоминались зрителям на всю жизнь. Для того и существует драматургия русского театра, чтобы из года в год зритель мог сопереживать героям и ассоциировать свой жизненный путь с эпизодами просмотренных спектаклей. Cтереотип предлагаемых театральных шаблонов проверен столетиями.

В обстановке тихих комнат еще стоят и лежат вещи хозяев квартиры, ощущается московский быт, его уютная атмосфера конца XIX в. Неповторимый интерьер присутствует по всему дому в гостиной, столовой, спальне хозяйки дома и кабинете хозяина. Муж актрисы был известный адвокат Н. Шубинский. Экскурсанты невольно ощущают дородность, культуру, достопочтенное поведение и прошедших времен.

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