Автомагистраль

Сотрудники транспортного комплекса РФ сообщили об ограничении движения автомобилей по направлению улицы Лермонтовская.

В июле и августе машины должны будут приспосабливаться к измененным условиям передвижения автодорожного транспорта в районе улицы Лермонтовская.



Ограничения будут действовать из-за проводимых инженерных работ на территории района где расположена улица Лермонтовская с 1 по 28 июля на участке ул. Малая Черкизовская от ул. Лермонтовская, вл. 17, стр. 6 до ул. Просторная д. 4, стр. 1; по 29 июля - на ул. Знаменская от д. 5 до д. 4; с 12 по 31 августа - на ул. Малая Черкизовская от д. 19 по ул. Знаменская до д. 5 и на ул. Лермонтовская от д. 4 по ул. Просторная до д. 19

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