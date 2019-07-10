Автомагистраль
Движение машин на улице Лермонтовская будет ограничено
Причиной изменения направления движения автомобилей стали инженерные работы, которые необходимо выполнить до окончания августа..
Сотрудники транспортного комплекса РФ сообщили об ограничении движения автомобилей по направлению улицы Лермонтовская.
В июле и августе машины должны будут приспосабливаться к
измененным условиям передвижения автодорожного транспорта в районе улицы
Лермонтовская.
Ограничения будут действовать из-за проводимых инженерных работ на территории района где расположена улица Лермонтовская с 1 по 28 июля на участке ул. Малая Черкизовская от ул. Лермонтовская, вл. 17, стр. 6 до ул. Просторная д. 4, стр. 1; по 29 июля - на ул. Знаменская от д. 5 до д. 4; с 12 по 31 августа - на ул. Малая Черкизовская от д. 19 по ул. Знаменская до д. 5 и на ул. Лермонтовская от д. 4 по ул. Просторная до д. 19
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