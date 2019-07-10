Автомагистраль

Cпециалисты транспортного комплекса Москвы объяснили ситуацию с изменениями в движении на улице Большая Косинская.

Необходимость в реконструкции газопровода вызвала введение ограничения движения машин на двух участках этого района Москвы. Проводимые ремонтные работы начнутся 1 июля и продолжатся до 30 августа.

Если точнее, то на направлениях по улице Большая Косинская от Новоухтомского шоссе до д. 16, корп. 1 по улице Большая Косинская (на одной полосе); Новоухтомское шоссе в районе пересечения с ул. Большая Косинская (на одной полосе в каждом направлении) пройдет реконструкция.

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