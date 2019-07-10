Автомагистраль

Смена маршрутов автобусов в направлении Орехово-Зуево вызвана реконструкцией моста через реку Клязьма.

Сотрудники Мострансавто сообщили о продолжении технических работ до 7 сентября.

9 июля в Орехово-Зуеве в связи с проведением реконструкции закрывается мост через реку Клязьма (по улице Северная и улице Парковская). В связи с этим изменится путь следования муниципальных маршрутов (Автоколонна номер 1793 Орехово-Зуево): номер 1 "Вокзал – поселок Текстильщиков", номер 3 "Вокзал – улица Парковская", номер 10 "Холодильник – поселок Текстильщиков", номер 13 "улица Лапина – поселок Текстильщиков", номер 17 "улица Лапина – завод Карболит", номер 51 "Орехово-Зуево (Церковь) – Новый Снопок.

В Мострансавто уточняют, что указанные автобусы будут курсировать по улицам Ленина, Саввы Морозова и Володарского. По маршруту номер 10 временно отменят заезд в микрорайон Холодильник.

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