Происшествия

Большой очаг возгорания приходится ликвидировать экстренным службам спасения в Москве. Источник возгорания находится на Северной ТЭЦ, подмосковные Мытищи привлекли особенное внимание экстренных служб.

Пожар можно увидеть и из соседних районов, языки пламени достигли пятидесяти метров. Есть версия, что причиной возникновения пожара стал взрыв. ТЭЦ-27 расположена на территории деревни Челобитьево в Подмосковье.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что человеческих жертв пока не найдено. Раненых и пострадавших нет. В очаге возгорания работают около десяти пожарных расчетов.

ТЭЦ известна в кругу специалистам под названием "Северная" и эксплуатационные работы на ней идут с 1992 года. Мощность станции оценивается в 1060 МВт. Используемое топливо - природный газ. Недалеко от эпицентра возгорания находится торговый центр "Июнь".

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