Самыми популярными летом книгами у москвичей оказались произведения "Лавр. Неисторический роман" Евгения Водолазкина, "Небесный почтальон Федя Булкин" Александры Нокалаенко и "Пищеблок" Алексея Иванова. Растет популярность книги "Пеппи Длинный чулок". В детской литературе произведения Астрид Линдгрен снова заняли лидирующую позицию.

За ними следуют "Капитанская дочка" Александра Пушкина и "Мертвые души" Николая Гоголя. Информация из библиотек центра Москвы говорит о том, что художественная литература имеетбольший спрос в библиотеках Москвы.

Из них активно читают авторов Гузель Яхину, Бернара Вербера, Алексея Иванова, Харуки Мураками, Сергея Лукьяненко, Захара Прилепина, Дмитрия Быкова и других. В летнее время также активно берут литературу из школьной программы. "Если говорить о библиотеках центра Москвы в целом, то ежемесячно у нас берут примерно 225 тысяч экземпляров", – заключили в пресс-службе.

Ранее Главархив дал советы по правильному хранению книг в квартирах. Москвичам рекомендовали не хранить книги на кухне из-за перепада температур и влажности. Также книги лучше держать подальше от окон и за стеклом, это поможет уберечь их от солнечных лучей и чрезмерного запыления.

Лучшим местом для хранения книг считается сухое, прохладное и проветриваемое помещение при влажности 35%. Также для сохранения первоначального вида книги не следует оставлять их рядом с обогревателями, батареями и другими источниками тепла.

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