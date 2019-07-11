Проектом реконструкции Афанасовского шоссе предусмотрено создание четырех полос для разгрузки перемещения транспорта по МКАД.

Председатель Москомстройинвеста объясняет это тем, что изменения обеспечат дополнительную транспортную связь Дмитровского и Ярославского шоссе. На участках 82-95 километров МКАД после этого станет свободнее.

ГЗК одобрила документацию по планировке территории для реконструкции автомобильной дороги А-104 Москва – Дмитров – Дубна – Поведники (Афанасовское шоссе) на участке 0-2,74 километра.

Магистраль расположена в Северном районе Москвы и в городском округе Мытищи, проходит вдоль северной границы территории Северной станции водоподготовки.

На реализацию проекта уйдут средства из бюджета Московской области. Столица России смогла выйти на второе место в мире по темпам строительства дорог. За последние восемь лет в столице было возведено 8201 километр дорог и 254 мостов, тоннелей и эстакад.

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