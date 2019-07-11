Новости Москва Инфо

Системы дистанционного электронного голосования проверяют и тестируют в избирательном участке на базе Московской городской думы. Используется возможность изучения современных технологий голосования при выборе из 15 кандидатов на звание лучшего председателя студсовета московского вуза.

Заместитель руководителя Департамента информационных технологий объявил, что программное обеспечение mos.ru, которое к этому моменту подготовлено, работает в полном функционале, то есть все то же самое, что должно происходить в сентябре, происходит и сейчас.

В тестовом голосовании принимаю участие студенты московских вузов, которые заранее записались через личный кабинет на сайте mos.ru с 5 по 10 июля. Дистанционное электронное голосование будет применено впервые на выборах в Московскую городскую думу 8 сентября 2019 года.

По словам Артем Костырко, сегодня на базе Мосгордумы создан прообраз электронного участка, который будет создан в каждом из выбранных избирательных округах столицы. Всего будет три пилотных избирательных округа: первый, десятый и тридцатый. Каждый из них оборудован стандартным набором техники. Те, кто захочет проголосовать традиционным способом, смогут придти на участок.

За тестированием сегодня наблюдают члены Общественной палаты Москвы, представители столичного департамента информационных технологий, члены электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием при общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва и члены технической рабочей группы по электронному голосованию. Все вопросы и замечания, высказанные в ходе голосования, будут учтены.

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