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Происшествия

Украдены волосы

Фото: depositphotos/blinow61

Украдены волосы

M24.ru 12 июля 2019г., 12:27

Это не фетишизм, а ограбление. Женщина украла с витрины волосы для наращивания.

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По сообщению МВД России особа женского пола сумела украсть в салоне красоты волосы

ЧП произошло в Басманном районе Москвы. 11 июля случился инцидент на Мясницкой улице.

Посетительница салона красоты, посещавшая процедуры по наращиванию волос ударила знакомую  причинила ей травмы.

Напавшая 1997 года рождения сложила все волосы с витрины салона в сумочку и исчезла.

Идет проверка обстоятельств случившегося. Обстоятельства инцидента и нанесенный салону ущерб выясняются.

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Москва-Инфо
   