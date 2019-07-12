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Происшествия
Украдены волосы
Это не фетишизм, а ограбление. Женщина украла с витрины волосы для наращивания..
По сообщению МВД России особа женского пола сумела украсть в салоне красоты волосы
ЧП произошло в Басманном районе Москвы. 11 июля случился инцидент на Мясницкой улице.
Посетительница салона красоты, посещавшая процедуры по наращиванию волос ударила знакомую причинила ей травмы.
Напавшая 1997 года рождения сложила все волосы с витрины салона в сумочку и исчезла.
Идет проверка обстоятельств случившегося. Обстоятельства инцидента и нанесенный салону ущерб выясняются..
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