Московское правительство создали план изменений, вносимых на территории Сокольников и сопряженным Третьим транспортным кольцом. В проекте предусмотрены проезд№ 3898 и полоса отвода Московской железной дороги.

Для создания кинотелецентра "Красная звезда" Правительство Москвы смогло предоставить земельный участок. На этой территории сконцентрировалось некоторое количество ветхих построек. Их демонтируют в ходе подготовки строительной площадки.

Объект нежилой недвижимости, который расположен на этом участке имеет общую площадь 77,9 тыс. кв. метров, вблизи от него проведут реконструкцию административного здания. Учреждение сможет предоставить рабочие места для 1,6 тысяч человек.

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