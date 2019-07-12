Происшествия

Cотрудник экстренных служб Москвы сообщил о существенном задымлении верхних этажей здания российского государственного архива литературы и искусства. Больше всего пострадали четвертый и пятый этажи административного здания.



Представители МЧС сообщили о том, что проводится выяснение обстоятельств возгорание в связи с заявкой работников архива, который расположен на улице Выборгская, дом 3, корпус 1. Эвакуация проведена еще до прибытия службы спасения, теперь специалисты ведут разведку.

МЧС делает все возможное для спасения богатейших материалы по истории отечественного искусства и их хранилища.



РГАЛИ считается наиболее крупным и вместительным объектом для сохранения исторических документов и культурного наследия.

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