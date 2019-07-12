Образование/Карьера

Рейтинг топ-5 наиболее популярных московских онлайн услуг показал, что в число лидеров попали пять электронных сервисов. Москвичи в нынешнем году предпочитали в основном пять онлайн-услуг и сервисов. Московские семьи постоянно и ежемесячно обращаются к сервисам онлайн-услуг от четырех до шести раз.

Чаще всего москвичами производится проверка электронного дневника школьника, поиск и оплата штрафов ГИБДД, АМПП и МАДИ, прием показаний приборов учета воды, получение информации о посещении образовательных учреждений и питании, поиск такси.



Так, с начала 2019 года москвичи более 133 миллионов раз воспользовались электронным дневником школьника. Его проверили онлайн на 40 миллионов раз больше, чем в первой половине 2018 года.

На втором месте по популярности оказался сервис проверки и оплаты штрафов ГИБДД, АМПП и МАДИ - с начала года им воспользовались более 38,4 миллионов раз. Третье место в рейтинге у сервиса приема показаний приборов учета воды - с начала года за услугой обращались более 18,6 миллионов раз. На четвертом месте - получение информации о посещении образовательных учреждений и питании - в этом году услугой воспользовались более 11,5 миллионов раз. Пятое место в рейтинге занял сервис поиска такси - за полгода поступило более 9 миллионов обращений.

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