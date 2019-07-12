Здесь интересно

Третий по счету московский фестиваль на территории сада "Эрмитаж" проводится с 13 по 14 июля с 12:00 до 21:00. Информацию о проведении фестиваля предоставили сотрудники Мосгорпарка.



На главной сцене посетителей ждут выступления популярных артистов из Италии и России самых разных жанров — от современной эстрады до классической музыки, оперы и традиционной итальянской тарантеллы. Специально на фестиваль приедет Gruppo Storico Sbandieratori Fivizzano — яркое уличное шоу знаменосцев в костюмах эпохи Возрождения на стыке музыки, акробатики и хореографии. «Изюминкой» фестиваля станет давильня винограда.



Под зажигательные итальянские ритмы взрослые и дети смогут поучаствовать в увлекательном процессе изготовления вина и выжать сок из 500 кг винограда. А на кулинарных мастер-классах от итальянских и московских шеф-поваров можно будет узнать рецепты оригинальных авторских блюд. Хрустящий осьминог, пенне с зеленым горошком, ризотто со страчателлой и сладкие равиоли под сливочно-смородиновым соусом никого не оставят равнодушными. Также гостей фестиваля ждут яркие фотозоны на фоне стогов сена, винных бочек и гроздей винограда, фотовыставки «Малые города Италии» и ретро-плакатов и многое другое. Вход свободный.

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