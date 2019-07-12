Московская сцена

Премьера Gardens Night Light состоится в рамках фестиваля Moscow Flower Show 12 июля. На Moscow Flower Show 2019 впервые за всю историю фестиваля пройдет уникальный ночной сеанс, на который смогут попасть всего 100 счастливчиков. Провести ночь в окружении зрелищных, романтичных и театральных садов с причудливой подсветкой продемонстрирует богатство ландшафтного искусства посетители могут 12 июля.

Как сообщили организаторы, в программе «Танец Молнии» в саду Гринхэнс швейцарского ландшафтного дизайнера Йонаса Эггера, светодиодное шоу «Танец света» на стенде «Соломенная шляпа», а также Космическая Опера огней в эксклюзивном саду, созданном специально для Gardens Night Light.

Посетителей также пригласят на экскурсию по садам, которые в этом году создали лучшие ландшафтные дизайнеры со всей России. Посетители узнают, чем вдохновлялись дизайнеры из Ростова-на-Дону, создавая «Сады Тихого Дона», каким спектаклям театра посвящен сад «Вишневый сад Галины Волчек», почему сад Вячеслава Зайцева называется «Тайны соблазна» и многое другое.

Мероприятие пройдет 12 июля с 22:30 до 23:30, билеты доступны в кассах на площадке фестиваля в парке Музеон, продажи начнутся 11 июля в 16:00. Стоимость билета – 1000 рублей, количество билетов ограничено.

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