Будем здоровы

Диетологи исследовали последствия употребления в пищу арбузов и пришли к выводу, что красивая и сладкая ягода при определенных обстоятельствах несет в себе опасность. Безобидными арбузы все-таки не являются.



Как традиционный и привычный продукт летнего рациона россиян он у многих не выводится из холодильников все лето, ведь сладкая и сочная ягода считается безвредной.

Медики вынуждены не согласиться с этим мнением рядовых обывателей. Употрбление арбузов имеет свои определенные противопоказания.

Надо начинать есть арбузы только в конце августа, а не в начале июля, когда ягоды впервые появляются на рынках. Дело в том, что ранние арбузы хранят в себе много опасностей, ведь производители используют интенсивную технологию выращивания бахчевых, что приводит к накапливанию нитратов, которые в организме превращаются в ядовитые вещества.

Кроме того, по утверждению врачей, арбузы не стоит употреблять в большом количестве. Продукт на 80% состоит из воды, поэтому является сильным мочегонным средством и сильно нагружает почки.



В итоге противопоказано употребление арбуза людям с камнями в почках. Вреден арбуз и для больных диабетом 1-го типа, людям с расстройством желудка или диареей, больным пиелонефритом и при заболеваниях поджелудочной железы в острой фазе.

Кроме того, не только взрослым, но и детяс следует остерегаться сладкой ягоды - опять же из-за содержащейся в ней нитратов.

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