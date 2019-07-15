Председатель московской избирательной комиссии объявил о регистрации 187 кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Девять человек получили отказ в регистрации. Общее число заявок на выборы в Мосгордуму составило 292 заявки от депутатов.

Не смогли зарегистрироваться кандидатами из округов № 8, 13, 28, 30, 41, 42. Больше всего отказов в округе № 8 – не зарегистрировали четырех человек.

Московская городская избирательная комиссия отказала нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва в регистрации. Это было сделано из-за недействительных подписей. В частности, речь идет о Любови Соболь, Андрее Соколове, Дмитрии Булыкине, Алексее Ретеюме, Сергее Троицком, Сергее Митрохине.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня. В столице создали Штаб по контролю за электронным голосованием. Его представители будут наблюдать за ходом экспериментального электронного голосования на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Проголосовать можно будет онлайн на портале госуслуг.

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