Заниматься выдачей электронных паспортов внутри территории России будут автоматические комплексы в криптокабинах, способные осуществлять сбор биометрических данных. По своим техническим параметрам современные криптобиокабины могут быть использованы для выдачи электронного документа, удостоверяющего личность гражданина России.

По мнению генерального директора концерна "Автоматика" Владимира Кабанова потребуется частичная модификация оборудования. Сотрудники, занимающиеся разработкой оборудования считают, что использование криптокабин позволит в сжатые сроки оформить документ удостоверения личности, буквально в течение нескольких минут.

От получателя требуется самостоятельно предоставить отпечатки пальцев, а также нужные бланки и бумаги для оформления паспорта. Выдача электронных паспортов начнется в России с 2022 года. Cрок использования паспорта 10 лет. Одновременная эксплуатация электронного и обычного паспорта.

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