Заместитель министра юстиции Вадим Федоров сообщил о принятых мерах по обжалованию в интернете штрафа при нарушении правил дорожного движения. Такая возможность появится после утверждения законопроекта и его межведомственного согласования. Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев

направили обращение в правительство с просьбой продолжить работу над внесенным ими ранее законопроектом, позволяющим обжаловать постановления о нарушении правил дорожного движения в электронной форме.

До этого в кабмине эту инициативу не поддержали, указав, что предложенный механизм невозможно реализовать без установления единых требований к использованию электронных форм в сфере административного делопроизводства. В начале июля стало известно, что российские водители смогут обжаловать штрафы через интернет. Сервис хотят запустить на сайте госуслуг. До этого такая возможность существовала, но процедура была не отработана.

Министерство юстиции предлагает разрешить удаленно работать с документами нотариусам. В ведомстве считают, что без личного посещения нотариуса легко можно засвидетельствовать верность перевода или передать в депозит денежные суммы и ценные бумаги. Люди смогут дистанционно оформить и сделки по жилью. К примеру, продавец может находиться в Москве, а покупатель в Красноярске. Каждый из них придет к нотариусу в своем регионе, и житель Красноярска, никуда не уезжая, станет полноправным владельцем столичной недвижимости.

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