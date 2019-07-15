Он будет курсировать по Кольцевой линии полгода и за это время расскажет более чем 3 миллионам пассажиров о разных отраслях столичного производства. Проект подготовлен совместно с Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Поезд метро, посвященный московской промышленности, состоит из пяти сдвоенных вагонов. Каждая из десяти секций нового состава познакомит пассажиров с отдельным направлением промышленности: авиа-, автомобиле- и машиностроением, радиоэлектроникой, пищевой, лёгкой и химической промышленностью (косметика и парфюмерия), фармацевтикой.

Дизайн внешней стороны брендированного состава выдержан в желто-оранжевых цветах. На каждом вагоне размещены хештег #москвапромышленная, изображения заводов и название отрасли, которой посвящена секция. Внутри поезда находятся основные цифры, исторические факты, информация о предприятиях, достижениях и уникальных продуктах московской промышленности.

«Москва по праву считается одним из промышленных лидеров страны: продукция столичных предприятий экспортируется в 170 стран мира и занимает около 15% в структуре общего объема производимых товаров обрабатывающих отраслей в РФ. В нашем городе производят все – от продуктов питания до космических аппаратов. В столичной промышленности занято ни много ни мало около 700 тысяч человек. Один день работы московских предприятий - это почти 1000 тонн колбасных изделий, около 900 тонн хлеба и почти 650 тонн молока. И, например, за прошлый год кондитерские фабрики города выпустили 184 тысячи тонн шоколада и конфет. Эти цифры впечатляют, – отметил на церемонии руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. - Новый проект Правительства Москвы направлен на то, чтобы как можно больше жителей и гостей столицы узнали о достижениях московской промышленности, ее истории и уникальных продуктах».

«Мы активно развиваем метро как культурное пространство, делаем всё, чтобы поездка наших пассажиров была интересной и увлекательной. Запуск именных составов, посвященных важным событиям, датам и темам, стал традицией для Московского метрополитена. Поезд «Москва промышленная» стал шестым брендированным поездом, запущенным в этом году. За 6 месяцев его смогут увидеть более 3 миллионов пассажиров Кольцевой линии», – сообщила заместитель начальника московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Торжественный запуск нового тематического поезда прошёл в электродепо «Красная Пресня». В нём приняли участие представители Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы и Московского метрополитена, руководители крупнейших столичных предприятий. Церемония сопровождалась световым и звуковым перформансом, выступлениями музыкальных коллективов новых жанров – «акустического театра» Петра Айду и группы Playtronica.

Справочно:

Сегодня в столице действует 650 крупных и средних предприятий, в том числе 207 индустриальных зон, 49 промышленных комплексов, одна особая экономическая зона, где локализовано 59 высокотехнологичных компаний. Всего в промышленной отрасли Москвы трудятся свыше 700 тысяч человек.

В 2019 году запустили 6 именных поездов. В феврале на Кольцевую линию «Александровец», посвященный 90-летию легендарного Ансамбля песни и пляски Российской Армии им. Александрова, в конце апреля прошёл запуск состава «Московская весна A Cappella», который рассказал пассажирам о международном фестивале и конкурсе акапельного пения. В середине мая запустили состав, посвященный 201-летию транспортного ведомства, в июле на линии вышли ещё 2 тематических поезда – состав «Спасибо, донор!» и поезд, посвященный Московским центральным диаметрам.

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