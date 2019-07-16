Личный бюджет

Над доработкой проекта передачи данных биометрии россиян из банков в единую биометрическую систему работает компания "Ростелеком". В список данных входят снимки лица и образцы голоса. Конкретно эти и другие биометрические данные станут поступать из кредитных организаций по новейшим технологиям-через облако. В облаке планируют производить шифровку биометрии.

Cпециалисты уверены, что это защитит персональные данные и улучшит надежность их передачи.

Выдавать электронные паспорта в России могут начать в 2022 году. Но окончательно этот срок пока не утвержден, его еще обсуждают. Модель документа уже согласована, он будет похож на пластиковую банковскую карту. В новом паспорте будет та же информация, что и в нынешнем бумажном, а еще данные из водительских прав и СНИЛСа.

На распространение пластиковых паспортов с чипом планируется потратить около 144 миллиардов рублей.

Форма паспорта гражданина России, помимо персональных данных, будет содержать информацию об отпечатках пальцев владельца и его электронную подпись. Предполагается, что россияне смогут получить обновленный документ спустя 9-12 месяцев после принятия окончательного решения. Паспорт будет выдаваться сроком на 10 лет. При этом нельзя будет одновременно иметь и электронный, и традиционный бумажный.

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