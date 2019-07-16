Представитель Министерства иностранных дел Великобритании заявил о несостоятельности предположений о том, что Джулиан Ассанж может быть выдан странам с действующей смертной казнью.





Алан Данкан отметил, что между Великобританией и Эквадором заключено соглашение в результате которого основатель WikiLeaks не будет выдан в страны, применяющие смертную казнь. На слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа уйдет пять дней в феврале 2020 года.





Основные претензии к Джулиану Ассанжу сводятся к тому, что начиная с июня 2012 года он обвиняется законодательными органами Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании.



Скрываясь в посольстве Эквадора 11 апреля задержан, ему предъявили ордер от 2012 года за неявку в суд. Ассанж, опасвшийся экстрадиции обвиняется также в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. Приговор содержит информацию о мере наказания сроком 11,5 месяцам тюрьмы в Британии опубликован 1 мая.

.