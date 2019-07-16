Новости Москва Инфо

1 января услуги фотографии для младенцев обязаны подчиниться стандарту РФ.

Начиная с 2020 года активируется ГОСТ в соответствии с нормативом на осуществление фотосъемки новорожденных.

Требуется письменное согласие родителей или законных представителей новорожденного перед фотосессией на обработку личных данных.

За время съемок фотограф будет обязан учитывать чувствительность младенцев к свету и шуму, не производить громких и резких звуков. Температуры воздуха в комнате должна быть выше 22 градусов. Студия, где проходит фотосессия, должно проветриваться и обеззараживаться. Ряд требований предъявляется и к фотографу. Он не может быть младше 18 лет. Он должен иметь личную медицинскую книжку. Еще одно обязательное требование – отсутствие судимости и "социально опасных заболеваний".

Ранее сообщалось, что более 140 тысяч новорожденных получили подарочный набор "Наше сокровище". Проект запустили в Москве в прошлом году. Родителям каждого младенца дарят комплект из 44 вещей, среди них ползунки, комбинезоны, слюнявчик, пустышка, бутылочка, памперсы и много другое. С недавнего времени детский подарочный набор выдается всем малышам, чье рождение зарегистрировано в Москве, не зависимо от места жительства родителей.

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