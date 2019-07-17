Новости Москва Инфо

Правительство Москвы наградило 19 семей почетным знаком "Родительская слава Москвы"

В Правительстве Москвы подписано распоряжение о награждении 19 семей почетным знаком «Родительская слава Москвы».

В соответствии с распоряжением 2019 года награждены 19 многодетных семей (37 родителей), в которых родились и воспитываются 118 детей.

«В 2019 г. награждены 19 многодетных семей (37 родителей), в которых родились и воспитываются 118 детей. В том числе по восемь детей в четырех семьях, по семь детей - в двух семьях, по шесть детей - в семи семьях, по пять детей - в шести семьях», - говорится в сообщении.

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