Московская жизнь
Разработан проект усовершенствования Нижнего Царицынского пруда
С концептуальном развитием можно будет ознакомиться на презентации в сентябре 2019 года..
Руководитель музея-заповедника "Царицыно" сообщила о
подготовке к реализации плана развития Нижнего Царицынского пруда. В начале
осени с планами по усовершенствованию инфраструктуры территории будут
ознакомлены посетители презентации.
Елизавета Фокина обратила внимание на презентацию для посетителей в начале осени в соответствии с планами по усовершенствованию территориальной инфраструктуры парка.
Организаторы, отвечающие за перспективное развитие инфраструктуры парка в 2019 году уже провели ремонт цветников, осуществили установку дополнительных лавочек, сменили ограждения, благоустроили въездные зоны, создали дополнительные точки питания.
Теперь началась подготовка большого проекта, который весьма важен для музея-заповедника "Царицыно". Нижний Царицынский пруд является важным для проведения мероприятий на территории комплекса. В соответствии с концепцией развивать эту территорию требуется для проведения определенных событий.
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