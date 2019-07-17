Руководитель музея-заповедника "Царицыно" сообщила о подготовке к реализации плана развития Нижнего Царицынского пруда. В начале осени с планами по усовершенствованию инфраструктуры территории будут ознакомлены посетители презентации.



Елизавета Фокина обратила внимание на презентацию для посетителей в начале осени в соответствии с планами по усовершенствованию территориальной инфраструктуры парка.



Организаторы, отвечающие за перспективное развитие инфраструктуры парка в 2019 году уже провели ремонт цветников, осуществили установку дополнительных лавочек, сменили ограждения, благоустроили въездные зоны, создали дополнительные точки питания.



Теперь началась подготовка большого проекта, который весьма важен для музея-заповедника "Царицыно". Нижний Царицынский пруд является важным для проведения мероприятий на территории комплекса. В соответствии с концепцией развивать эту территорию требуется для проведения определенных событий.

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