Автомагистраль

Началось движение двух электробусов по московским автодорогам. Дополнительный транспорт был запущен по маршрутам No778 и Sk.



Следование электробуса соответствует маршруту No778 проходит по ТТК, что подразумевает направление от Рижского вокзала к Спартаковской площади. Номер электробуса Sk - это номер, означающий движение электробуса по инновационному центру с бесплатным проездом пассажиров.



Современное поколение транспортных средств обслуживает населения уже на одиннадцати московских маршрутах.



Электробусы заработали на московских улицах в сентябре. Не прекращается курсирование электробусов на линиях автодорог столицы.

Более чем 140 электробусов заняты ежедневными перевозками семидесяти тысяч человек. Многие уверены в том, что автобусы на электрической тяге себя оправдывают.

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