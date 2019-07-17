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Автомагистраль

Электробусы пройдут еще по двум трассам

Фото: www.flickr.com

Электробусы пройдут еще по двум трассам

Информационный Центр Правительства Москвы 17 июля 2019г., 14:52

ГУП "Мосгортранс" объявил о запуске дополнительных двух курсирующих электробусов на ТТК и в Сколково.

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Началось движение двух электробусов по московским автодорогам. Дополнительный транспорт был запущен по маршрутам No778 и Sk.

Следование электробуса соответствует маршруту No778 проходит по ТТК, что подразумевает направление от Рижского вокзала к Спартаковской площади. Номер электробуса Sk - это номер, означающий движение электробуса по инновационному центру с бесплатным проездом пассажиров.

Современное поколение транспортных средств обслуживает населения уже на одиннадцати московских маршрутах.

Электробусы заработали на московских улицах в сентябре. Не прекращается курсирование электробусов на линиях автодорог столицы.

Более чем 140 электробусов заняты ежедневными перевозками семидесяти тысяч человек. Многие уверены в том, что автобусы на электрической тяге себя оправдывают.

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