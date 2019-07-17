Автомагистраль
Электробусы пройдут еще по двум трассам
ГУП "Мосгортранс" объявил о запуске дополнительных двух курсирующих электробусов на ТТК и в Сколково..
Началось движение двух электробусов по московским
автодорогам. Дополнительный транспорт был запущен по маршрутам No778 и
Sk.
Следование электробуса соответствует маршруту No778 проходит по ТТК, что подразумевает направление от Рижского вокзала к Спартаковской площади. Номер электробуса Sk - это номер, означающий движение электробуса по инновационному центру с бесплатным проездом пассажиров.
Современное поколение транспортных средств обслуживает населения уже на одиннадцати московских маршрутах.
Электробусы заработали на московских улицах в сентябре. Не прекращается курсирование электробусов на линиях автодорог столицы.
Более чем 140 электробусов заняты ежедневными перевозками семидесяти тысяч человек. Многие уверены в том, что автобусы на электрической тяге себя оправдывают..
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