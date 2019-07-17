Заместитель председателя Москомархитектуры объявил о том, что для восстановления библиотеки ИНИОН РАН выбран проект выдающегося советского архитектора Якова Белопольского.

Особый стиль модернизма, присущий библиотеке сделал здание объектом, представляющим из себя культурную, историческую, художественную ценность.

Сергей Кузнецов обратил внимание на то, что проект предполагает восстановление здания в прежних габаритах, сохранение его пропорций и внешнего облика. Библиотека ИНИОН будет воссоздана в соответствии с проектом выдающегося советского архитектора Якова Белопольского. Отделка будет осуществляться с использованием максимально близко подобранного по тону рисунка и фактуре натурального камня. К сожалению, здание сильно пострадало при пожаре, да визуально мы видим уцелевшие конструкции, но они уже не соответствуют требованиям безопасности. Уцелел фундамент, и он сохраняется.

Помимо того, что сохраняются уцелевшие подземные этажи, появится двухэтажная подземная часть в пространстве двора. Там будет располагаться новая часть фондохранилища. По предварительной оценке, работы по восстановлению ИНИОН займут два-три года.

Обследование пострадавшего здания проводил Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет. «МГСУ передал нам четыре тома с подробным техническим и визуальным анализом. По результатам обследования было выявлена аварийность уцелевших элементов – железобетонных плит и металлоконструкций. Дальнейшее использование этих материалов просто не возможно, из-за высоких температур они полностью утратили несущие свойства. Мосгорэкспертиза даже не хотела согласовывать нам сохранение фундамента здания. Кроме того, здание после постройки в 60-х годах, ни разу не ремонтировалось, и было малопригодно для работы», - рассказали в проектной организации «Гипрокон».

Напомним, здание ИНИОН было построено в 1964 – 1967 гг. по проекту Якова Белопольского, Ефима Вулых и Льва Мисожникова. В январе 2015 года в здании ИНИОН случился пожар, в результате которого значительная часть постройки была утрачена, оставшаяся находится в непригодном для эксплуатации состоянии.

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