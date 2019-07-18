Правительство Москвы заявило о согласовании двух митингов 20 и 21 июля на проспекте Сахарова. Митингующие соберутся по поводу предстоящих выборав в Мосгордуму.

Первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщил о завершении рассмотрения поступивших в правительство Москвы уведомлений.

Василий Олейник объявил о согласовании проведения митингов на проспекте Академика Сахарова по тематике, связанной с предстоящими региональными выборами

Санкционирована акция организаторов Ефремова И.В., Чинарова И.С., Овчарова А.К., и Синицына С.В., которая состоится 20 июля. Она будет проходить с 14:00 до 16:00, запланировано до 15 тысяч участников.

На следующий день там же организуют митинг с количеством участников до 10 тысяч человек, организованный Федоровым Г.В., Кагарлицким Б.Ю. и Жуковским В.С.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

В столице создан Штаб по контролю за электронным голосованием. Его представители будут наблюдать за ходом экспериментального электронного голосования на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Осмотреть их смогут иностранные послы. Проголосовать можно будет онлайн на портале госуслуг.

.