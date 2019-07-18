Глава МИД РФ находит в поправках к газовой директиве Евросоюза стремление сорвать строительство газопровода "Северный поток – 2". Сергей Лавров уточнил, что проект газопровода является чисто коммерческим и направлен на укрепление энергобезопасности Европы. В связи с этим он выразил недоумение попытками "определенных сил" "вставлять палки в колеса" реализации проекта.

В частности, Лавров указал на поправки, согласно которым газопроводы, идущие из третьих стран в территориальных морях Евросоюза, должны соответствовать ряду правил. Глава МИДа подчеркнул, что Москва ждет, что власти Дании откажутся от политизированной позиции по "Северному потоку – 2". Кроме того, он раскритиковал Вашингтон за попытки заставить Европу покупать более дорогой сжиженный природный газ.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер ранее заявил, что "Северный поток – 2" не сделает ФРГ зависимой от России, а лишь принесет экономическую выгоду. Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной более 1,2 тысячи километров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.



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