Личный бюджет

Сотрудники Роскачества провели строгую проверку детских стиральных порошков различных стран мира. Различные марки подверглись проверке и в результате из 22 наиболее популярных марок детских порошков. Исследования проводились по 44 показателям качества и безопасности. Детские порошки в несколько раз превосходят при проверке универсальные средства. Благодаря им удается быстрее и лучше справиться с загрязнениями при меньшем разрушении ткани и ее цвет.

Лучшим оказался детский стиральный порошок "Ушастый нянь". Данный продукт соответствовал всем действующим требованиям стандарта Роскачества. При этом все исследованные товары, по словам экспертов, соответствовали требованиям безопасности. Они не вызывают раздражения, не нарушают обмен веществ и не вызывают аллергии.

Также в ходе эксперимента было выявлено, что количество ПАВ, которые не вымываются после стирки, не превышают допустимых Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями норм. А значит, не несут опасности для ребенка.

Помимо этого, эксперты Роскачества провели эксперимент, как детские моющие средства отстирывают моторное масло, пот, кровь, молоко, крахмал, чай и глину. С данной задачей справились средства "Аистенок", "Ушастый нянь", Free Time, Meine Liebe и Tide.

Также было изучено влияние порошка на качество ткани после стирки. В итоге ткань сохранила прежний окрас при стирке порошками "Аистенок", "Весенняя нежность", "МАРА", "Ушастый нянь", "Я родился", burti, Frosch и Reflect. В результате стирки другими порошками произошли частичные нарушения цвета на одежде.

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