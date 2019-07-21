Для русских этот вид туризма стал необычным. Откровенно говоря, многие еще в советское время делали это, но в частном порядке и чисто индивидуально. Теперь вниманию туристов предлагают bleisure-путешествия, позволяющие совмещать деловую поездку и отдых. Терминология складывалась из двух составляющих, точнее из слова business (бизнес) и cлова leisure (досуг).

Очередной вид услуг заключается в продлении служебной командировки по инициативе сотрудника. Миллениалами называют представителей поколения, недавно проявившего себя в туристическом бизнесе. Молодежь подошла к решению своих проблем рационально. Представитель организации продлевает размещение в месте пребывания по служебным делам, совмещая приятное с полезным и дела с личной жизнью.

В этом формате работают сейчас многие зарубежные предприятия на российской территории. Bleisure-путешествие - это поощрение для сотрудников. Наиболее часто этим видом услуг пользуются сотрудники, представляющие добывающую, обрабатывающую промышленность и энергетику, а также автомобильную промышленность.

Популярность такой организации путешествия настолько велика, что Ростуризм уделяет ей особенное внимание. Создан и уже начинает реализовываться проект "Национальные брендовые маршруты". Он призван сбалансировать усилия с возможностями в туристическом бизнесе и установить конкурентоспособные туристические направления для регионов.

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