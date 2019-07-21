Будем здоровы

Что заставляет женщин смириться с полнотой. Неряшливость ли это по отношению к себе или несчастье, болезнь? Стоит ли их жалеть или стоит обходить стороной и пренебрежительно относится к их нежеланию следить за собой.

И то, и другое. Есть даже те, кто этим гордится. Одно дело многодетная мать, ей еще простить можно. Наверное... Но прощают не все и не всегда. Мир жесток. Многие в Москве более жестко относятся к этому явлению. "Сейчас не Вторая мировая война, чтобы терпеть такое безобразие на боках и животе,"-эта фраза звучит уже повсюду в столице.

И все-таки существуют такие заболевания как диабет при которых происходит нарушение обмена веществ. Характерным проявлением заболевания являются его хроническое течение и признаки нарушения обмена веществ.

Неправильный углеводный, жировой, белковый, минеральный и водно-солевой обмен в организме приводит к тому, что люди, ведущие сидячий образ жизни, сотрудники офисных учреждений, автомобилисты, люди пожилого возраста начинают мучиться симптомами заболевания сахарным диабетом. Возможна и другая причина заболевания - это недостаточная устойчивость организма к стрессам.

Научные сотрудники, которые занимаются исследованием причин и последствий болезни определили два основных типа болезни. Британские и Австралийские ученые из международной группы выделяют диабет первого типа наиболее опасным для женщин. Причина в том, что он на 47% повышает риск возникновения в организме сердечной недостаточности.

При изучении мнения пятнадцати миллионов человек специалисты в области статистики свидетельствует о том, что диабет второго типа повышает риск болезни сердца у женщин на девять процентов. Врачи бьют тревогу, ведь диабет приводит не только к высокому риску сердечной недостаточности, но и к преждевременной кончине человека.

Медицинские исследования подтверждают возможность повышенного риска ИБС у женщины, страдающей диабетом. Именно страдающей, в женском организме уровень сахара в крови контролируется хуже, чем в мужском. Американские ученые обратили внимание на опасность развития сердечного приступа и инсульта в результате изменений "верхнего"

систолического артериального давления и "нижнего" диастолического давления. До настоящего времени дистолическое давление не подвергалось настолько глубокому изучению со стороны ученых. Обычно принято было считать, что здоровье сердца находится в зависимости от "верхнего" кровяного давления 130 миллиметров ртутного столба и уровня холестерина в организме.

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