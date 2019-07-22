Московская сцена

Началась подготовка к премьерному показу фильма американского производства "До скорой встречи". Премьерный показ состоится 23 июля в кинотеатре "Иллюзион". В фильме снимались актеры из России. Евгения Танаева, Лариса Малеванная и Олег Тактарова представят свою работу на обзор публики.

Звезды Голливуда тоже приняли участие в работе на кинолентой, а именно: Лиам Макинтайр («Спартак», «Флэш», «Отряд самоубийц») и Харви Кейтель («Багси», «Криминальное чтиво», «От заката до рассвета», «Таксист»). Также в картине задействованы легендарный испанский футболист, многократный чемпион мира и Европы, экс-капитан ФК «Барселона» Карлес Пуйоль и российский футболист, чемпион России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА, экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов. Съемки проходили в Петербурге и Лос-Анджелесе.

На мероприятие приглашены: Олег Тактаров, Михаил Зыгарь, Алина Герман, Владимир Познер, Анна Седокова, Дима Билан, Яна Рудковская и пр.

«До скорой встречи» - насыщенная событиями кинокартина с элементами спортивной драмы, рассказывающая историю двух людей из разных миров. Она - мать-одиночка из Санкт-Петербурга. Он - звезда футбола из Лос-Анджелеса. Эта встреча навсегда изменит жизнь их обоих.

«Когда я задумала фильм, мне было важно, чтобы мои герои были узнаваемые, понятные каждому люди, которые проходят свои кризисы, но сохраняют, несмотря ни на что, в себе главные чувства и не боятся начинать все заново, - поделилась Женя Танаева. - А еще мне очень хотелось показать через фильм всему миру красоту и величие Санкт-Петербурга – города, который я так люблю!»

В российском прокате картина с 25 июля. В мировом прокате - с 26 июля.

Время сбора гостей: 19.00

Время начала показа: 20.00

Адрес: Котельническая наб., 1/15, м.Таганская, Китай-город

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