Московская сцена

Двадцать лет исполняется музыкальному клубу с названием "Китайский летчик Джао Да". Публика может ознакомиться с расписанием ежедневных мероприятий фестиваля, которое предоставили организаторы опен-эйра, проходящего на территории Ярославской области под названием "Летчик. Дача. Лето".

9 августа: the baba, ГУДТАЙМС, «АлоэВера», «Голос Омерики», «Кирпичи», Антоха МС, SHORTPARIS, Dolphin. 10 августа: «Вальсирующие», Карл Хламкин и ДЗО, Группа OLEГ, НОТЭБЁРД, Markscheider Kunst, Паперный и Т.А..М…,

Дети Picasso, Billy's Band, Tequilajazzz, Пелагея, Найк Борзов, Noize MC, Zdob si Zdub. 11 августа: SHOO, «Джамбука», «Мамульки бенд», «Сейф», «Сплин», ДДТ.

Загородный комплекс «Джао Да!ча», где пройдет фестиваль, располагается неподалеку от города Переславль-Залесский, в 133 км. от Москвы. На территории расположены: ресторан, семейные домики, палаточный лагерь и юрты, скотный двор, теплицы, детская площадка, офф-роуд трасса для квадроцикла и прогулочные маршруты.

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