Происшествия
Жил и выжил
СК проводит проверку обстоятельств падения двухлетнего мальчика из окна многоэтажного дома..
Подмосковная Балашиха стала местом развития трагических событий. Ребенок двух лет после падения из окна девятого этажа выжил. Ольга Врадий объяснила, что квартира обследуется.
Cтарший помощник главы следственного комитета Российской федерации о поступлении в больницу пострадавшего с травмами, являющимися признаком падения с высоты.
Состояние мальчика и место происшествия поставлены под наблюдение. Проверка показала, что пострадавший выпал из окна на девятом этаже c близкими людьми. Его мама, сестры и брат были в непосредственной близости от него в момент возникновения происшествия.
Идет выяснение социально-бытовых условий пребывания семьи в квартире и сбор информации на родителей ребенка. Известно только, что семья стоит на учете..
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