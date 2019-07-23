Подмосковная Балашиха стала местом развития трагических событий. Ребенок двух лет после падения из окна девятого этажа выжил. Ольга Врадий объяснила, что квартира обследуется.

Cтарший помощник главы следственного комитета Российской федерации о поступлении в больницу пострадавшего с травмами, являющимися признаком падения с высоты.

Состояние мальчика и место происшествия поставлены под наблюдение. Проверка показала, что пострадавший выпал из окна на девятом этаже c близкими людьми. Его мама, сестры и брат были в непосредственной близости от него в момент возникновения происшествия.

Идет выяснение социально-бытовых условий пребывания семьи в квартире и сбор информации на родителей ребенка. Известно только, что семья стоит на учете.

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