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Автомагистраль

Светофоры и знаки на дороге не видны для водителей транспортных средств.

Фото: www.flickr.com

Светофоры и знаки на дороге не видны для водителей транспортных средств.

24 июля 2019г., 13:22

Центр организации движения оповестил об обнаружении проблем в 150 местах размещения дорожных знаков и светофоров. Они скрыты за деревьями.

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В результате этого обстоятельства с начала 2019 года организацией было направлено в московские префектуры тридцать шесть заявок по 150 адресам. На каждой из этих точек не соблюдаются правила и дорожные знаки со светофорами не видны из-за деревьев.

Префектуры объединились с центром организации дорожного движения в целях совместного проведения работ по срочному решению проблемы дорожных знаков и светофоров, скрытых за деревьями.
Безопасность граждан требует неуклонной борьбы с этим нарушением на дорогах. Необходимо сделать их заметными и обезопасить таким образом население. Летом центр организации движения настаивает на усилении работы с объектами транспортной инфраструктуры, когда под листвой скрыты знаки и светофоры. Граждане могут оформить заявление, после ее рассмотрения производят обрезку кроны дерева.

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