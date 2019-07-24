Автомагистраль

В результате этого обстоятельства с начала 2019 года организацией было направлено в московские префектуры тридцать шесть заявок по 150 адресам. На каждой из этих точек не соблюдаются правила и дорожные знаки со светофорами не видны из-за деревьев.

Префектуры объединились с центром организации дорожного движения в целях совместного проведения работ по срочному решению проблемы дорожных знаков и светофоров, скрытых за деревьями.

Безопасность граждан требует неуклонной борьбы с этим нарушением на дорогах. Необходимо сделать их заметными и обезопасить таким образом население. Летом центр организации движения настаивает на усилении работы с объектами транспортной инфраструктуры, когда под листвой скрыты знаки и светофоры. Граждане могут оформить заявление, после ее рассмотрения производят обрезку кроны дерева.

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