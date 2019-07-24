Московская сцена
Услышьте "Песнь дьявола"
На экраны страны выйдет фильм "Песнь дьявола"..
Все должно быть в жизни серьезно. В том числе и игра с темными силами. 22 августа 2019 года на большие экраны выходит «Песнь дьявола», оригинальный и новаторский хоррор об опасной игре с темными силами. Главные роли исполнили Стив Орам, звезда сериалов «Городские легенды» и «Конец ***го мира», и Катрин Уокер из сериалов «Клиника» и «Сопротивление». Дистрибьютор – компания Кинологистика.
Фильм «Песнь дьявола» участвовал в жанровых фестивалях и получил признание критиков. Картина успела даже попасть в несколько топов, например, в Топ лучших хорроров года по версии Vulture, где компанию ей составили «Сплит» с Джеймсом МакЭвоем и «Прочь» - лауреат премии Оскар.
Подробный пресс-релиз во вложении.
«Песнь дьявола»
Жанр: хоррор
Страна: Великобритания, Ирландия
Производство: Samson Films, Tall Man Films
Продюсер: Дэвид Коллинз, Тим Деннисон, Кормак Фокс
Режиссёр-постановщик: Лайам Гэвин
Автор сценария: Лайам Гэвин
Оператор-постановщик: Катал Уоттерс
Актёры: Стив Орам, Катрин Уокер, Сьюзен Лунейн
Синопсис: Женщина хочет поговорить с умершим несколько лет назад сыном с помощью оккультного обряда. Для этого она арендует загородный особняк в глуши и просит помочь специалиста, неоднократно проводившего подобные ритуалы. До полного завершения обряда никто не может выйти из дома..
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