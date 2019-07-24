Московская сцена

Все должно быть в жизни серьезно. В том числе и игра с темными силами. 22 августа 2019 года на большие экраны выходит «Песнь дьявола», оригинальный и новаторский хоррор об опасной игре с темными силами. Главные роли исполнили Стив Орам, звезда сериалов «Городские легенды» и «Конец ***го мира», и Катрин Уокер из сериалов «Клиника» и «Сопротивление». Дистрибьютор – компания Кинологистика.

Фильм «Песнь дьявола» участвовал в жанровых фестивалях и получил признание критиков. Картина успела даже попасть в несколько топов, например, в Топ лучших хорроров года по версии Vulture, где компанию ей составили «Сплит» с Джеймсом МакЭвоем и «Прочь» - лауреат премии Оскар.

Подробный пресс-релиз во вложении.



«Песнь дьявола»



Жанр: хоррор

Страна: Великобритания, Ирландия

Производство: Samson Films, Tall Man Films

Продюсер: Дэвид Коллинз, Тим Деннисон, Кормак Фокс

Режиссёр-постановщик: Лайам Гэвин

Автор сценария: Лайам Гэвин

Оператор-постановщик: Катал Уоттерс

Актёры: Стив Орам, Катрин Уокер, Сьюзен Лунейн

Синопсис: Женщина хочет поговорить с умершим несколько лет назад сыном с помощью оккультного обряда. Для этого она арендует загородный особняк в глуши и просит помочь специалиста, неоднократно проводившего подобные ритуалы. До полного завершения обряда никто не может выйти из дома.

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