Здесь интересно

В кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера американского фильма «До скорой встречи». Картина стала дебютной работой сценариста, актрисы и продюсера Жени Танаевой.

В праздничной атмосфере презентации вместе с главной героиней вечера фильм увидели многочисленные друзья, коллеги и партнеры Жени, среди которых были замечены: певец и музыкант Дима Билан, продюсер Яна Рудковская, актрисы Ирина Безрукова, Дарья Михалкова и Мария Романова, актер и исполнитель одной из главных ролей Олег Тактаров, блогер Снежина Кулова и другие.

«Я люблю такие фильмы – сказки про Золушку, - призналась Яна Рудковская. – «До скорой встречи» - именно такая сказка. А какие красивые Женя и главный герой, как потрясающе снят Санкт-Петербург. Особенно впечатлили моменты с автографом на салфетке, разведением мостов и разбитым стаканом – очень трогательно! Фильм заставляет поверить в то, что чудеса случаются. Хочется, чтобы в жизни было точно так же. Спасибо Жене за эту сказку!»

«Испытываю очень теплые ощущения от просмотра, - поделился Дима Билан. – Со мной рядом девушки сидели и так переживали за главных героев, чуть не расплакались. Потому что «До скорой встречи» - это мелодрама о женском счастье. Вообще, знаете, сложно найти вторую половинку, когда ты популярен. А в кино я увидел эту историю, надо выходить за рамки – надевать кеды и идти гулять по городу, искать свою любовь. А какой красивый в фильме Петербург! В начале фильма показывают полет над Лос-Анджелесом, а потом над Питером – и он прекрасен. А еще у нас есть разводные мосты! И какая душевная Лариса Малеванная в этой картине… Желаю и фильму, и Жене большой удачи!»

В работе над фильмом, кроме российских актеров - Жени Танаевой, Ларисы Малеванной и Олега Тактарова, приняли участие голливудские звезды - Лиам МакИнтайр («Спартак», «Флэш», «Отряд самоубийц») и Харви Кейтель («Багси», «Криминальное чтиво», «От заката до рассвета», «Таксист»). Также в картине задействованы легендарный испанский футболист, многократный чемпион мира и Европы, экс-капитан ФК «Барселона» Карлес Пуйоль и российский футболист, чемпион России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА, экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов. Съемки проходили в Петербурге и Лос-Анджелесе.

«В наше время, когда немного сместились ценности и в принципе визуализация ушла на такой уровень, когда мы видим, скорее, не то, что мы хотели бы, а то, что навязывается, я рада, что ещё есть картины, которые заставляют нас вернуться назад к чему-то такому человеческому, верить в любовь, верить в мечту и просто настраиваться на какой-то позитив, - отозвалась Снежина Кулова. - Люди начинают забывать, что такое добро, а в фильме «До скорой встречи», как мне кажется, очень правильная визуализация - что мы должны уделять внимание старшему поколению, заботиться о наших детях, верить в любовь и хранить, беречь свою мечту. Команды - российская и западная - здесь очень хорошо постарались. Хорошего уровня картина, очень красиво всё снято. И пожелаю удачи в начинаниях новой актрисе Жене Танаевой. Надеюсь, что магия кино поглотит ее настолько, что она будет и дальше продолжать нас радовать!»

«До скорой встречи» - насыщенная событиями кинокартина с элементами спортивной драмы, рассказывающая историю двух людей из разных миров. Она - мать-одиночка из Санкт-Петербурга. Он - звезда футбола из Лос-Анджелеса. Эта встреча навсегда изменит жизнь их обоих.

«Очень жизнеутверждающий фильм, - оценил Олег Тактаров. - Всегда приятно посмотреть сказку. Если в нее не верить, то и жизнь становится слишком серой. Женя прекрасно справилась. Написать, спродюсировать, долгий монтажный процесс - все здорово! В конце сработали ходы с запиской, с прыжком через мост. Вроде бы стереотипы, и даже немного наивно, но в итоге даже слеза пробивается».

«Я не знаю всю Женину историю, но сложилось впечатление, что у нее была мечта, и она ее воплотила в жизнь, - поделилась Дарья Михалкова. - Это чувствуется. Я хочу выразить ей свою огромную благодарность. Здорово, когда у человека есть мечта, и он ее воплощает. Я желаю ей всяческих большущих успехов, пусть продолжает. Добивается новых и новых высот. Надеюсь, у нее еще есть мечты, которые она нам продемонстрирует. Хотелось бы верить, что такие истории возможны в реальной жизни».

В российском прокате картина с 25 июля. В мировом прокате - с 26 июля.

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