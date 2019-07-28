Известие о кончине известного журналиста Владимира Кара-Мурзы некоторое время назад появилась в информационных лентах новостей СМИ. За свои почти шестьдесят лет Владимир Кара-Мурза успел стать едва ли не эталоном профессионализма для многих коллег по работе, знакомых и друзей.

Владимир Алексеевич Кара-Мурза умер 28 июля 2019 года в полночь. Он, будучи историком, тележурналистом писал статьи для печатных изданий и принимал участие в работе ведущих телеканалов. 1992 год стал началом его профессиональной деятельности в качестве журналиста и принято считать, что с этого года началась журналистская карьера Кара-Мурзы.



Особое внимание уделял работе на телевидении. Его помнят телезрители по совместной работе с Евгением Киселевым в телевизионной программе "Итоги" , РГТРК. Телеканалы ТНТ, ТВ-6, ТВС значатся в послужном списке Кара-Мурзы. Автор программы "Свидетель века". Занимал должность ведущего программы "Сегодня в полночь" шесть лет.

2003-2008 Кара-Мурза вел программу "Сейчас в России" на телеканале RTVI. Телевизионная программа "Грани недели с Владимиром Кара-Мурзой" выходила тоже с его активным участием. Работал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" с 2003 года. Обладатель премии Союза журналистов России "Золотое перо России". Информация о месте и времени прощания еще не поступила в СМИ.

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