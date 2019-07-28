Идет выяснение обстоятельств смерти девушки в западной части столицы. Её тело было найдено в квартире арендатором. Только после звонка родственников убитой и их просьбы проверить квартиру начались следственные действия. Женщина была найдена c множественными колото-резаными травмами на груди.

Юлия Ивановя сообщила о том, что 27 июля 2019 года тело обнаружили в квартире на западе Москвы. Родственники женщины дозванивались до нее несколько дней. вынуждены были обратиться с просьбой о проверке квартиры в которой она проживала.

Возбуждено уголовное дело. Статья "Убийство". Идет выяснение причин трагедии для дальнейшего задержания преступника и соучастников. Обстоятельства происшествия выясняются. Проводятся следственные мероприятия.

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