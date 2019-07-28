Плехановский экономический университет изучает изменения в уровне жизни богатых и бедных людей РФ. Лаборатория количественных методов при проведении научных исследований отмечает уменьшение численного диапазона между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми сотрудниками. Различие колеблется от 34 до 13 раз.

Еще не время говорить о существенном улучшении ситуации в этом направлении, но для специалистов очевидным является общая тенденция к его сокращению численных параметров последнее время.

C точки зрения специалистов наблюдается тенденция к сокращению разрыва из-за фиксации снижения количества сотрудников, получающих зарплату ниже прожиточного минимума. По предварительным данным число их в России не более трех процентов. Существенное влияние на ситуацию по её мнению оказывает рост промышленного производства.

Такие изменения позволяют говорить об освобождении дополнительных рабочих мест, что способствует повышению занятости. Статистические данные Ростата позволяют считать средней зарплату в размере 47 тысяч рублей. Идет подготовка проекта для создания в России реестра граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Минтруд занимается такими работами.

Задача по осуществлению борьбы с бедностью в стране привела к созданию такого пилотного проекта в своё время. В дальнейшие планы ведомства входит развитие мониторинга уровня жизни и самозанятых жителей РФ.

.