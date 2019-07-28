Личный бюджет

Правительство Москвы предоставит многодетным семьям новые льготы по имущественному и земельному налогам. Около 134,5 тысяч семей смогут воспользоваться льготным вычетом.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Дениса Тихонова, на льготы могут рассчитывать граждане, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Таким семьям предоставлены льготы в виде дополнительного вычета – льгота предоставляется из расчета по пять квадратных метров в квартире или комнате и по семь квадратных метров в жилом доме на каждого ребенка. Также вычет можно получить на шесть соток площади принадлежащего семье земельного участка.

Тихонов уточнил, что один налоговый вычет можно оформить на объект каждого вида. Данная норма распространяется на налоговые платежи за 2018 год, которые нужно уплатить в 2019 году.

Для получения льгот, необходимо обратиться в налоговую инспекцию для заполнения заявления и предоставления необходимых документов, подтверждающие право на льготу.

16 июля стало известно, что московские власти намерены внедрить новую модель помощи малоимущим семьям с детьми. Как показал анализ, наиболее эффективной является помощь таким семьям в трудоустройстве.

В пилотной программе представлены меры по повышению конкурентоспособности и востребованности на рынке труда и оказанию содействия в поиске работы для трудоспособных граждан. Поучаствовать смогут столичные семьи с детьми, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума.

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