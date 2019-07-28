Максим Ликсутов заявил о высокой степени востребованности метрополитена у жителей Москвы.

Эти изменения не отражаются на загруженности линий метро. Изменения в структуре метрополитена позволили перераспределить пассажиропоток.

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры cчитает это важным достижением.

Так, благодаря станциям "Ховрино" и "Беломорская" разгрузилась станция "Речной вокзал". Только за первое полугодие ей воспользовались на 37% меньше пассажиров, при этом до продления Замоскворецкой линии на север Москвы она была одной из самых загруженных. Открытие новых станций также позволило улучшить транспортную доступность некоторых районов Северного административного округа.

Благодаря продлению Люблинско-Дмитровской линии значительно разгрузилась станция "Петровско-Разумовская". Теперь ежедневно данной станцией пользуются порядка 36 тысяч человек, тогда как раньше насчитывалось более 74 тысяч пассажиров.

Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция.

С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".

Строительство БКЛ планируют выполнить более чем на 50% уже в этом году. Полностью замкнуть линию должны в 2023 году. Ее протяженность составит 70 километров. На сегодняшний день на БКЛ действуют шесть станций из 31 запланированной.

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