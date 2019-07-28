Здесь интересно

По информации из пресс-центра центральных библиотек Москвы планируется проведение в августе 56 бесплатных экскурсий в центре столицы. В общей сложности столичные библиотеки проведут 56 бесплатных экскурсий в соответствии с проектом "Экскурсионная среда" в августе 2019 года. Проект "Экскурсионная среда" - это бесплатные литературно-исторические прогулки по столице с опытными москвоведами.

Маршруты прогулок охватывают районы Центрального административного округа: Хамовники, Басманный, Замоскворечье, Таганский, Мещанский, Арбат, Тверской, Красносельский. Всего в проекте принимает участие 14 библиотек ГБУК Москвы «Централизованная библиотечная система Центрального административного округа». Темы экскурсий разнообразны и в основном имеют литературно-историческую направленность. В августе запланировано провести 56 таких экскурсий.

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