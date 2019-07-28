Автомагистраль

По сообщению из информационного центра транспортного комплекса 28 июля движение на некоторых улицах Москвы ограничено.

Отмечается, что ограничение введено в связи с проведением заезда "ГУМ – Авторалли".

В связи с проведением заезда "ГУМ-Авторалли" 28 июля с 05:00 до 15:00 полностью перекрыто движение на ул. Ильинка. Движение на Кремлевской набережной в районе Большого Москворецкого моста 28 июля с 08:00 до 14:00 ограничено (одна крайняя правая полоса). Также движение полностью перекрыто на Университетской площади от Университетского проспекта до ул. Косыгина с 05:00 28 июля до 03:00 29 июля.

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