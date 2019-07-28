Будем здоровы

Для появления смертоносных тромбов существует семь причин. Эти злосчастные кровяные сгустки никогда не появляются сами по себе. Опасность появления тромбов трудно преувеличить. Они очень опасны.

Сгустки крови не тольок препятствуют свободному току крови, но и могут привести к инфаркту или инсульту. Но как понять, что внутри кровеносного сосуда образовался тромб, если внешне он не выступает над поверхностью кожи? Медики поделились признаками, по которым можно определить смертосный сгусток.

Во-первых, это отек конечностией. Если человек замечает, что одна рука или нога почему-то отекла, тогда как другие конечности вида не изменили, следует обратиться к специалисту. Этот признак врачи относят к показателю тромбоза глубоких вен. При нем приток крови к некоторым частям тела ухудшается и органы недополучают кислород.

Еще одна тревожная примета - появление красных полос на коже. Они обычно расположены параллельно венам и теплые наощупь. Если у человека часто сводит ноги судорогой или возникает неприятное ощущение покалывания в конечностях, боль в ногах — это тоже повод обратиться к специалисту.

Еще одна примета тромбоза - одышка без дополнительных физических нагрузок. Появившись без причин, она может быть показателем образования сгустков крови вокруг легких. Если в то же время больного беспокоит и головокружение, опасность того, что причина в тромбе, увеличивается в разы.

Кашель и боль в груди - это признаки не только сердечной недостаточности, но и проблем с сосудами. Если они возникают при глубоком вдохе, а рентген показывает чистые легкие,такие симптомы, по мнению врачей, указывают на возможные образования тромбов в легких.

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