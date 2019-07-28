Образование/Карьера

Парламентарии изъявили желание вернуть золотой школьной медали особый статус. За нее хотят назначать дополнительные 11 баллов при поступлении в ВУЗ. Законопроект уже находится в Госдуме.

Сейчас каждый университет решат сам, сколько добавлять баллов за медаль. Обычно это не больше трех.



Руководитель Центра анализа образовательных данных ФИРО РАНХиГС Евгений Малеванов прокомментировал внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому предлагается дополнительно присваивать не менее 11 баллов (по одному – за каждый год учебы) к результатам Единого государственного экзамена медалистов.

"Современная медаль по факту выдается вовсе не за 11 лет отличной учебы, а по итогам двух последних лет", – отметил Малеванов.

Он подчеркнул, что сейчас все вузы учитывают медаль, но при этом каждое образовательное учреждение само решает, сколько дополнительных баллов за нее дать. Некоторые добавляют 1-3 балла, некоторые – сразу 10, но не больше. Эксперт обратил внимание на то, что нарушение подобного порядка существенно изменит подход к соотношению полномочий вуза по распределению дополнительных баллов, что, в свою очередь, повлечет серьезные поправки в федеральное законодательство.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову предложение сделать высшее образование полностью бесплатным в регионах России, которые граничат с иностранными государствами. По словам Чернышова, выпускники хотят получить не только качественное высшее образование, но и перспективу дальнейшего трудоустройства, поэтому часто выбирают город с "сильным вузом". Но если повысить привлекательность обучения в приграничных регионах, местные выпускники, вполне вероятно, там же и останутся работать.



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