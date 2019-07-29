Андрей Тяжельников cообщил о количестве простудных заболеваний, приходящихся на лето. Департамент здравоохранения и специалисты по первичной медико-санитарной помощи среди взрослого населения заметили, что с потерей влаги из организма человека уходят силы. При такой сухости воздуха пятая часть населения подвержена заболеваниям.

Кондиционированный воздух тоже высушивает слизистую оболочку верхних дыхательных путей. При истощении организма доступ болезнетворных микроорганизмов в органы тела упрощается. Самое распространенное мнение свидетельствует о том, что простуда в жизни населения появляется осенью и зимой.

Однако пятая часть всех регистрируемых простудных заболеваний приходится на лето. К причинам добавляется еще и снижение иммунитета. Потеря влаги в жаркую погоду ослабляет защитные силы организма.

В метеобюро говорили, что в начале недели в Москву придет ультраполярное вторжение. На европейскую территорию России проникнет арктический воздух, и в столице похолодает до +14...+15 градусов. Ранее врачи объяснили, как правильно планировать отдых с детьми и как вести себя на морях, чтобы снизить риск появления у ребенка простудных или инфекционных заболеваний.

Отмечалось, что отпуск с детьми на море нужно планировать не меньше чем на две недели, поскольку у детей длительно проходит период адаптации. Также не стоит давать ребенку купаться больше 15 минут из-за риска переохлаждения, причем первые заходы в воду стоит делать короткими – около пяти минут.





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