Новости Москва Инфо

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы рекомендовал во Всемирный день экологического долга экономить воду, электричество и не покупать лишние товары.



Москвичей просят вместо одноразовых пакетов покупать многоразовые сумки, стараться разделять отходы в раздельные мусорные баки, чаще пользоваться общественным транспортом, велосипедом или ходить пешком.

Уточняется, что в дальнейшем сотрудники ведомства планируют публиковать для москвичей экологические советы, благодаря которым появится возможность сохранить на долгие годы экологию города. Как добавляется на сайте WWF России, уже к сегодняшнему дню человечество израсходовало все ресурсы, что может воспроизвести планета за этот год.

"29 июля наступил Всемирный день экологического долга – люди использовали все, что могла дать нам Земля в этом году. Человечество живет не по средствам, потребляя больше, чем может за это время восстановить планета, залезая в закрома, потребляя накопленные веками богатства", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России хотят повысить штрафы за экологические нарушения. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что штрафы для юридических лиц должны составлять от 50 тысяч до 1 миллиона рублей с возможностью приостановки деятельности предприятия.

Сейчас штрафы составляют 5–20 тысяч рублей.

Глава ведомства подчеркнула, что экологические требования должны соблюдаться каждым гражданином. Новые штрафы помогут людям научиться осознавать важность сохранения здоровой экологии.

К 1 января 2020 года во дворах многоквартирных домов планируют установить контейнеры для разных видов отходов. Металл, стекло, пластик, бумагу и картон будут собирать отдельно. Для всего остального оставят привычные баки. На раздельный сбор отходов перейдут детсады, школы и больницы.

К новой системе хотят присоединить и магазины. По задумке, изменения увеличат долю вторичной переработки отходов и сократят объемы мусора, который сейчас вывозят на полигоны.

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