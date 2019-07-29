Арабский мир скорбит. Кончина старшего брата короля Саудовской Аравии повергла в глубокую скорбь многих.

Утрата в королевской семье является следствием того, что последние годы принц Бандар бен Абдель Азиз Аль Сауд боролся с тяжелой болезнью.

Он умер в возрасте 95 лет. Старший брат короля Саудовской Аравии Сальмана принц Бандар бен Абдель Азиз родился в 1923 году и не занимал официальных постов в королевстве по собственному желанию.

Прощальные почести покойному воздадут июля в мечети "Масждид аль-Харам" в Мекке.

Он был отцом нынешнего губернатора провинции Эр-Рияд принца Фейсала бен Бандара бен Абдель Азиза и министра национальной гвардии королевства Абдаллы бен Бандара бен Абдель Азиза.

.